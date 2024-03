Vercelli: arrestate due persone per estorsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini stranieri per estorsione. I poliziotti della squadra mobile della questura di Vercelli hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di quarantuno e ventitré anni gravati da numerosi precedenti giudiziari e di Polizia, in quanto resisi responsabili del reato di estorsione. In particolare una ragazza si presentava presso l'Ufficio Denunce della Questura asserendo di essere vittima di un tentativo di estorsione da parte di due uomini che pretendevano dalla stessa il pagamento della somma di 200 euro in cambio della restituzione di una collanina in oro sottrattale giorni prima. La ragazza ammetteva in sede di denuncia che in realtà la sottrazione consisteva nell'indebito trattenimento nella disponibilità dei soggetti della collanina, che aveva dato loro in pegno per un debito legato all'acquisto di sostanza stupefacente. Nonostante la richiesta sproporzionata rispetto al valore commerciale dell'oggetto, la donna aveva accettato di pagare quanto richiesto pur di riottenere il monile, ricordo della madre venuta a mancare pochi mesi prima, ma le continue pressioni dei due ed il continuo rialzo del prezzo rispetto ai 200 euro originariamente richiesti inducevano la vittima a chiedere aiuto alla Polizia di Stato. (segue) (Rin)