Vercelli: arrestate due persone per estorsione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su indicazione degli investigatori della Squadra Mobile la donna fingeva di accettare il ricatto del cosiddetto "cavallo di ritorno" e pertanto fissava un incontro nei pressi della Stazione Ferroviaria di Vercelli, mentre gli agenti della Questura si appostavano in attesa dello scambio. Circa trenta minuti dopo l'orario stabilito per l'incontro, la vittima veniva avvicinata da un giovane il quale, dopo un breve scambio di battute e guardandosi attorno con fare circospetto, chiedeva alla donna di pagare quanto pattuito. Non appena entrato in possesso del denaro, circa 400 euro, l'uomo è stato immediatamente fermato dai poliziotti mentre il complice veniva rintracciato pochi minuti dopo nell'abitazione che i due condividevano nell'immediata periferia cittadina, venendo trovato in possesso della collanina sottratta. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nella disponibilità degli arrestati venivano trovati circa 55 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina, oltre a materiale atto al frazionamento, confezionamento e pesatura, motivo per il quale i due venivano anche deferiti all'A.G. per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine degli atti di rito i due stranieri venivano associati presso la locale Casa Circondariale ove sono tutt'ora ristretti all'esito della convalida dell'arresto intervenuta lunedì scorso con la contestuale applicazione, per entrambi, della misura cautelare custodiale in carcere. (Rin)