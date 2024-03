Ucraina: Tajani, nessuno nella Nato parla di intervento diretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno nella Nato parla di un intervento diretto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al “Corriere della sera”. “Siamo dalla parte dell’Ucraina fin dal primo momento” ma “non siamo in guerra con la Russia. Non lo siamo mai stati”, ha nuovamente ribadito il ministro. Per questo motivo non è previsto “alcun intervento diretto dei nostri militari in quel conflitto, con carri armati, aerei o uomini. Non se ne è mai parlato in ambito Nato e non capiamo perché oggi si debba evocare uno scenario del genere, che avrebbe conseguenze pericolosissime, anche una terza guerra mondiale”. Questa posizione – ha precisato Tajani – è “assolutamente condivisa da tutti” perché “sappiamo bene quali conseguenze potrebbe avere un conflitto che rischierebbe di sfociare in nucleare”. (segue) (Res)