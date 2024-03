Difesa: Tajani, nessuno ha mai pensato a una nuova leva obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno ha mai pensato a una nuova leva obbligatoria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al “Corriere della sera”. “Assolutamente no. È vero che il nostro esercito ha un’età media piuttosto alta, ma certo non si risolve il problema con una leva a cui nessuno ha mai pensato”, ha spiegato. A proposito dell’obiettivo di spesa del 2 per cento del Pil per la difesa, il ministro ha detto che “va anche considerato quanto un Paese spende per le tante missioni in cui è impegnato: noi lo siamo in Libano, in Mar Rosso con la missione Aspides - difensiva ma strutturata - nei Balcani, in Africa. Siamo su tanti fronti, questi sono costi che vanno considerati”. (Res)