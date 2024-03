Prato: 17 persone denunciate per gioco d'azzardo, sequestrati 125 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Prato nell'ambito di una attività di controllo volta al contrasto del gioco d'azzardo clandestino, ha eseguito un mirato intervento accertativo presso una centro scommesse e sala poker, nei pressi di via Copernico, riscontrando che, all'interno dello stesso erano presenti alcuni avventori intenti al gioco d'azzardo. Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile riscontravano giocatori che accedevano ai tavoli da gioco cambiando il proprio denaro contante con fiches rilasciate dal croupier. Una volta terminato il gioco, ogni giocatore riconsegnava le proprie fiches ed in cambio otteneva una ricevuta stampata riportante la cifra di denaro corrispettiva codificata in punti, che veniva poi successivamente tramutata in denaro contante presso la cassa. (segue) (Rin)