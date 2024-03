Prato: 17 persone denunciate per gioco d'azzardo, sequestrati 125 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività di Polizia, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha permesso l'identificazione di cinquantuno avventori all'interno del locale, dei quali diciassette, di nazionalità italiana e cinese, denunciati all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per la partecipazione ed esercizio del gioco d'azzardo. Due di essi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le pratiche relative all'espulsione. Al termine degli atti di rito sono stati posti sotto sequestro penale circa 125.000 euro in contanti ed il locale è stato posto sotto sequestro. (Rin)