Basilicata 2024: Malpezzi (Pd), allargare colazione senza veti

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- “Dobbiamo fare uno sforzo maggiore anche in Basilicata: Azione deve stare il coalizione, d’altronde penso che il Pd abbia dimostrato sempre la volontà di allargare, è giusto farlo anche in questo caso, utilizzando tutto il tempo utile per dare un’alternativa compatta alla destra”. Lo dice Simona Malpezzi, senatrice del Pd e coordinatrice nazionale di “Energia popolare” in un’intervista a "Il Foglio". “Il nostro partito deve lavorare per una coalizione molto ampia. Se il progetto di Conte è escludere i riformisti è destinato a fallire, il Pd è un partito che deve parlare a tutto il paese ed essere il perno di una coalizione larga e accogliente per tutti, Renzi e Calenda compresi. Nessuno deve poter mettere veti sugli altri, d’altronde solo così si offre all’Italia una seria alternativa alla destra", spiega. (segue) (Rin)