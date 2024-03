Basilicata 2024: Malpezzi (Pd), allargare colazione senza veti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I punti che ci uniscono – dalla sanità all’istruzione – sono più di quelli che ci dividono. Conte dovrebbe ascoltare quello che gli ha detto Romano Prodi: se non si è inclusivi si perde. E anche un’altra cosa – aggiunge la senatrice dem – dovrebbe sapere che senza il Pd non si va da nessuna parte. I voti moderati -ha concluso il ragionamento- può e deve intercettarli il Pd, perché siamo un partito di centrosinistra, plurale e a vocazione maggioritaria, in grado di rappresentare anche i cattolici e i moderati di questo paese. Serve un grande lavoro di cucitura perché il Pd o è plurale o non è. Riconosco però che su questo Schlein sta compiendo un grande sforzo”, conclude Malpezzi. (Rin)