Roma: spaccio di droga, 3 arresti e sequestri per 35 chili durante i controlli

- Sequestrati 35 chili di droga, tra hashish, cocaina e marijuana e 14 mila euro in contanti. Continuano i controlli della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Roma, che negli ultimi giorni ha portato a 3 arresti. In particolare, gli agenti del commissariato Appio Nuovo, durante un servizio di controllo, presso la casa di un uomo in via Claudio Asello a Ciampino, appena qualificatisi al citofono, hanno notato una persona affacciarsi al balcone e lanciare una busta di grosse dimensioni che è stata immediatamente recuperata dai poliziotti. All'interno della busta, gli agenti hanno trovato 11 panetti di hashish di circa 385 grammi, un barattolo di vetro contenente circa 120 grammi di resina di hashish, 3370 euro in contanti e un mazzo di chiavi. (segue) (Rer)