Roma: spaccio di droga, 3 arresti e sequestri per 35 chili durante i controlli (2)

- Gli agenti, a seguito di accertamenti esperiti, hanno appurato che l'uomo, un 25enne romano, aveva in uso un'altra abitazione nella zona periferica di Ciampino, in via Doganale, a cui era riconducibile il mazzo di chiavi trovato poco prima. A quel punto, una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nello stabile, dove hanno riscontrato la presenza di un altro uomo, un 49enne romano: hanno trovato 421 panetti di hashish e 5 buste contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 23 kg, 9 buste contenenti marijuana del peso di circa 7 kg, 16 involucri con circa 3,5 kg di resina di hashish, un barattolo con all'interno oltre 1 kg di cannabis, un involucro contenente oltre 6 grammi e mezzo di cocaina, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 9630 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Il 25enne e il 49enne sono stati tratti in arresto poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)