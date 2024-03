Roma: spaccio di droga, 3 arresti e sequestri per 35 chili durante i controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa, a seguito di una serrata attività di indagine, sempre gli investigatori del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un 42enne romano, sempre per spaccio di droga. Gli agenti hanno effettuato un controllo presso l'abitazione dell'uomo, in via Fossacesia, dove hanno rinvenuto, occultati in un vano ricavato nella parte superiore della porta blindata, circa 80 grammi di cocaina, mentre in un borsello nascosto all'interno di un vaso, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1020 euro. La Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato in tutte le circostanze. (Rer)