Ue: Confagricoltura, Commissione dia il via libera senza riserva a reciprocità regole commercio

- Il Coreper, il Comitato dei rappresentati permanenti degli Stati membri presso la Ue, ha confermato l'accordo provvisorio raggiunto nei giorni scorsi tra Parlamento europeo e Consiglio sulla proposta di regolamento riguardante gli imballaggi e rifiuti di imballaggi. Sono state così superate - ricorda Confagricoltura nella sua nota settimanale - le riserve espresse della Commissione in merito alla disposizione contenuta nell'intesa, secondo la quale anche le aziende con sede nei Paesi terzi dovranno seguire la nuova normativa. In pratica, si applicherà la clausola di reciprocità sollecitata da tempo da numerosi Stati membri e reclamata durante le recenti proteste degli agricoltori. Secondo la Commissione la reciprocità non è conforme alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). In effetti, le importazioni in arrivo dai Paesi aderenti all'Organizzazione non possono essere vietate unilateralmente, se non per motivi di precauzione sanitaria. Va ricordato che il blocco deciso anni fa dalla UE a carico delle importazioni dagli USA di carni ottenute da animali allevati con gli ormoni, ha innescato un lungo contenzioso. Alla fine, per mantenere il divieto, l'Unione ha dovuto concedere un contingente di importazioni a dazio zero dagli Stati Uniti di carni non trattate con gli ormoni. (segue) (Rin)