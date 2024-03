Ue: Confagricoltura, Commissione dia il via libera senza riserva a reciprocità regole commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come primo esportatore mondiale di prodotti agroalimentari, la Ue ha tutto l'interesse che i mercati internazionali siano aperti e gestiti sulla base di norme multilaterali. Occorre, però, prendere atto che il sistema fondato sul Wto attraversa una fase di profonda crisi e un rilancio non si vede all'orizzonte. Dopo il fallimento del "Doha Round", nessuna intesa, neppure parziale, è stata raggiunta sull'agricoltura. Anche l'ultima Conferenza ministeriale si è conclusa, all'inizio di marzo, con un nulla di fatto. Sono risultate inconciliabili, in particolare, le posizioni delle parti aderenti in materia di stock pubblici e controllo dei flussi commerciali a protezione dei mercati interni. Alla luce di questa situazione di fatto - prosegue Confagricoltura - la Commissione dovrebbe assumere una posizione realistica e dare il via libera, senza riserve, alla reciprocità delle regole. Il mercato europeo deve essere aperto solo ai prodotti ottenuti nel rispetto delle norme europee in materia di sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente, tutela del lavoro e benessere degli animali. Le regole, insomma, devono valere per tutti. (segue) (Rin)