Ue: Confagricoltura, Commissione dia il via libera senza riserva a reciprocità regole commercio (3)

- Per gli agricoltori degli Stati membri e per gli operatori che intendono collocare i propri prodotti su un mercato, quello dell'Unione, che è tra i più grandi al mondo. Stando agli ultimi dati della Commissione, da gennaio a novembre 2023, le importazioni agroalimentari degli Stati membri sono ammontate, nel complesso, a 146 miliardi di euro. Tenuto conto, inoltre, dell'instabilità che sta caratterizzando l'andamento dei mercati e che il cibo è diventato uno strumento di guerra e pressione politica, dovrebbe essere anche introdotta una clausola di salvaguardia, da far scattare in modo automatico e rapido in caso di aumento delle importazioni di prodotti agroalimentari dai paesi terzi rispetto ad una media prefissata. L'obiettivo è quello di salvaguardare la stabilità dei mercati e la tenuta dei prezzi agricoli nell'Unione. Non è un ritorno al protezionismo, ma la presa d'atto che la globalizzazione è entrata in una fase nuova e ancora incerta negli ulteriori sviluppi. (Rin)