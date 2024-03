Pil: Confindustria, crescita frenata, debole nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’economia italiana è sostenuta da inflazione bassa, fiducia delle famiglie in aumento e servizi in crescita, mentre l’industria sembra stabilizzarsi. Vari, però, i fattori negativi: si protrae il freno ai flussi commerciali nel canale di Suez, il petrolio continua a rincarare, il taglio dei tassi è rinviato ancora, il credito alle imprese resta in calo. Si prospetta un Pil debole nel primo trimestre 2024". E' quanto emerge dall'ultima congiuntura flash del centro studi di Confindustria che parla di una "crescita frenata". (Rin)