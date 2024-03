Inflazione: Confindustria, rimane alta, taglio tassi rinviato a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’inflazione italiana è rimasta bassa e stabile a febbraio (+0,8 per cento annuo), con i prezzi energetici (-17,3 per cento) che non risentono finora del caro-petrolio e quelli core in frenata (+2,2 per cento). Tuttavia, nella media Eurozona, pur scendendo (+2,6 per cento da +2,8 per cento, con la core al +3,1 per cento), l’inflazione resta sopra la soglia Bce del +2,0 per cento". E' quanto emerge dall'ultima congiuntura flash del centro studi di Confindustria. "Inoltre, le attese di inflazione a un anno sono salite (2,4 per cento nell’Eurozona, 2,5 per cento negli Usa). Perciò, a marzo, la Bce ha lasciato i tassi fermi (4,50 per cento) e la Fed è attesa fare altrettanto (5,50 per cento). I mercati hanno spostato in avanti (giugno) l’attesa del primo taglio", spiega.(Rin)