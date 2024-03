Commercio: Confindustria, prospettive incerte per export di beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre 2023 il commercio mondiale è aumentato (+0,5 per cento), per la prima volta dopo quattro trimestri di contrazione (-1,9 per cento nell’anno). Ma le difficoltà del trasporto marittimo (90 per cento degli scambi globali), e i suoi costi, continuano ad alimentare incertezza. E' quanto emerge dall'ultima congiuntura flash del centro studi di Confindustria. Il canale di Suez, da cui passano il 15 per cento delle merci globali, ha ridotto di circa il -40 per cento la movimentazione di navi (a gennaio-marzo 2024, in termini annui) e, in parallelo, è aumentata quella per il Capo di Buona speranza (+86 per cento). Le tariffe di collegamento marittimo da Shanghai a Genova stanno rientrando dal picco di fine gennaio, ma restano molto alte (-30 per cento i primi sette giorni di marzo, dopo un +218 per cento su novembre 2023).(Rin)