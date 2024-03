Consumi: Confindustria, domanda interna attesa debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda interna è attesa debole. E' quanto emerge dall'ultima congiuntura flash del centro studi di Confindustria. "Per i consumi, più luci: a gennaio, le vendite al dettaglio scendono poco (-0,3 per cento); si ha un marginale calo degli occupati (-0,1 per cento), ma l’andamento di medio termine resta molto positivo e sostiene i redditi; a febbraio è risalita ancora la fiducia delle famiglie; tassi e prestiti non aiutano. Per gli investimenti, più ombre: il credito è in calo (-4,0 per cento annuo a gennaio); a febbraio gli ordini delle imprese di beni strumentali si assottigliano; il sentiment delle aziende (Iesi) è calato". (Rin)