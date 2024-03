Moro: La Russa, punto più alto di attacco a democrazia, dovere non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, a distanza di 46 anni, rinnoviamo il ricordo di una delle pagine più buie della nostra Repubblica: il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione dei suoi 5 agenti della scorta. Quel giorno l’attacco allo Stato, alla nostra democrazia, toccò il punto più alto". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa nell'anniversario dell'agguato in via Fani. "E’ nostro dovere non dimenticare, e’ nostro compito tramandare il dolore che il terrorismo e gli Anni di Piombo provocarono ma anche la forza con la quale la nostra Nazione seppe reagire. A nome mio personale e del Senato della Repubblica esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime”, conclude.(Rin)