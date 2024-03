Moro: Mulè (FI), ricordare per seppellire finta rivoluzione vigliacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "L'Italia si inchina nel ricordo del vicebrigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, delle guardie di pubblica sicurezza Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, del maresciallo maggiore dei carabinieri Oreste Leonardi e dell'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci: persero la vita sotto la pioggia di colpi sparati dai terroristi delle Brigate Rosse che rapirono Aldo Moro in via Fani 46 anni fa. Ricordare i loro nomi è un dovere per condannare quella finta rivoluzione orribile e vigliacca combattuta da alcuni con le armi e da altri con la parola". Lo dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia in occasione del 46mo anniversario dell'eccidio delle Br in via Fani. "Seppure condotta per vie diverse rappresentò infatti ugualmente il pozzo senza fondo di un'ideologia putrida e ripugnante", conclude. (Rin)