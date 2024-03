Usa: processo a Trump per pagamenti a Stormy Daniels rinviato a metà aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Juan Marchan ha rinviato alla metà di aprile l’avvio del processo a Donald Trump per i pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels, con cui ha avuto una relazione extraconiugale, durante la sua campagna elettorale nel 2016. La prima udienza inizialmente fissata per il 25 marzo, ha detto il giudice, sarà spostata di 30 giorni a partire dalla giornata di oggi. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che ha incriminato Trump per falsificazione di documenti societari al fine di coprire i pagamenti inviati alla Daniels, ha affermato in precedenza di essere favorevole a spostare la data di avvio del processo. (Was)