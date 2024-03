Italia-Usa: Bonomi a Washington, cultura crea connessioni e costruisce ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura ha la “straordinaria capacità” di creare connessioni e di costruire ponti. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione della proiezione a Washington di “Atlantico”, documentario promosso dall’associazione che racconta il viaggio verso gli Stati Uniti delle 12 tavole del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. “Provo una emozione fortissima nel tornare qui, alla Martin Luther King Jr. Memorial Library, a nove mesi dall’inaugurazione della prima mostra monografica di Leonardo da Vinci negli Stati Uniti”, si legge nel discorso di Bonomi, diffuso da Confindustria prima della proiezione. Il presidente ha ringraziato la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e di monsignor Alberto Rocca, direttore della Pinacoteca, grazie al quale è stato possibile “raccontare l’impresa italiana al pubblico statunitense, attraverso 12 tavole selezionate tra le 1.119 che compongono il Codice Atlantico: una operazione che non sarebbe stata possibule senza il sostegno dell’ambasciatrice d’Italia, Mariangela Zappia; della sindaca di Washington, Muriel Bowser; e di tutti i nostri partner”. (segue) (Was)