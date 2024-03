Italia-Usa: Bonomi a Washington, cultura crea connessioni e costruisce ponti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti noi, ha continuato Bonomi, è “un privilegio celebrare con questa iniziativa Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell’umanità, ambasciatore dell’eccellenza italiana e tra le figure che meglio incarnano il desiderio e l’ambizione di fare impresa”. Oltre al grande valore culturale, ha spiegato, l’esposizione vuole essere un “mezzo potente per diffondere lo spirito imprenditoriale come motore del progresso economico, sociale e civile di ogni Paese”. Tre assi “portanti delle nostre democrazie”, che trovano sintesi nella Martin Luther King Jr. Public Library, luogo simbolo di aggregazione sociale e apprendimento. Uno “snodo culturale vivace e stimolante”, che Confindustria ha scelto perché riflette quella concezione di “cultura aperta a tutti” in cui credono gli imprenditori italiani. (segue) (Was)