Business news: Spagna, il 21 marzo Acs convoca un vertice con aziendale a Madrid

- Il presidente dell'azienda di infrastrutture spagnola Acs, Florentino Perez, ha convocato il 21 marzo prossimo a Madrid un vertice senza precedenti durante il quale saranno delineati gli obiettivi prioritari della società. Secondo fonti informate sul meeting consultate dal quotidiano "El Economista", la multinazionale ha convocato i responsabili delle sue filiali nei cinque continenti e nella capitale spagnola si riuniranno circa 400 dirigenti. L'incontro avrà luogo meno di un mese prima della celebrazione del Capital Markets Day, previsto per il 17 aprile, in cui Acs svelerà il suo piano strategico per i prossimi anni, facendo luce sulle prospettive delle sue due principali partecipazioni: Abertis e Hochtief. Perez ha voluto riunire i vertici del gruppo in un momento in cui l'azienda sta attuando un processo di trasformazione, orientando la società verso progetti infrastrutturali di nuova generazione e nel settore delle concessioni. Nel 2023, Acs ha ottenuto un fatturato di 35,7 miliardi di euro, con una crescita del 6,3 per cento rispetto all'anno precedente. La distribuzione geografica rivela che il Nord America continua a guadagnare peso e rappresenta ora il 62 per cento del totale delle entrate. Seguono l'Australia (21 per cento), la Spagna (9 per cento), il resto dell'Europa (6 per cento) e il resto del mondo (2 per cento). (Spm)