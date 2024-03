Business news: Croazia, governo vara nuova manovra economica da 503 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia ha varato un nuovo pacchetto di misure del valore di 503 milioni di euro per sostenere la popolazione e l'economia nazionale. Il premier Andrej Plenkovic ha sottolineato che le priorità della manovra sono "mantenere bassi i prezzi dei prodotti energetici e contribuire ad una serie di misure volte a ridurre il tasso di inflazione, ovvero proteggere i cittadini dall'inflazione". Del pacchetto, come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Hrt", 389 milioni di euro sono dedicati al settore dell'energia e consentiranno, secondo Plenkovic, di mantenere invariato il prezzo di luce e gas dal primo aprile al primo settembre prossimo, sia per i cittadini che per le istituzioni e le aziende del Paese. Insieme è previsto un pacchetto di 114 milioni di euro volto a contenere l'inflazione, che consentirà tra le altre cose di mantenere bloccato il prezzo di 30 prodotti alimentari di base e di aiutare pensionati, veterani e assistenti sociali. (Seb)