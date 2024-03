Business news: Montenegro, da Bers prestito di 200 milioni di euro per tratto autostrada Matesevo-Andrijevica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha concesso al Montenegro un prestito di 200 milioni di euro per il tratto autostradale Matesevo-Andrijevica. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il premier del Paese, Milojko Spajic. "Abbiamo ricevuto informazioni dalla Bers che sono interessati a concedere un prestito di circa 200 milioni di euro per il proseguimento della costruzione dell'autostrada", ha detto il primo ministro il quale ha spiegato che insieme al prestito ci sarebbe un contributo della Commissione europea "pari al 40 per cento dell'investimento". Spajic ha inoltre precisato che le condizioni del prestito non sono ancora note, ma saranno "molto favorevoli". Il ministro dei Trasporti Filip Radulovic ha dichiarato che il Montenegro "ha bisogno dei fondi europei", sottolineando l'importanza di continuare la costruzione dell'autostrada per collegare il Montenegro con la Serbia e l'Europa centrale. (Seb)