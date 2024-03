Ucraina: Crosetto, se non stiamo uniti a vincere è Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato e l’Europa, piuttosto che dare risposte burocratiche, dovrebbero risolvere subito “il problema numero uno” dell'Ucraina: fornire la quantità di armi e munizioni necessarie per difendersi dalla Russia. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato da “La Repubblica”. Secondo il ministro l'Occidente “dovrebbe evitare dichiarazioni a effetto - come quella di mandare la Nato in Ucraina cercando di fare più bella figura. O evitare di dividersi in incontri a due o tre quando in Europa siamo in 27. Dovrebbe evitare dichiarazioni come quella fatta da Macron due giorni fa o quella del ministro degli Esteri polacco (ha detto che militari della Nato sono già presenti in Ucraina, ndr). Ritengo che la contrapposizione con un monolite come quello russo, in cui c’è un uomo solo al comando, presupporrebbe da questa parte una strategia chiara, non contraddittoria, e magari costruita tutti insieme come coalizione”. Crosetto ha espresso una critica anche nei confronti del summit del Triangolo di Weimar – Francia, Germania e Polonia – che si è riunito ieri a Berlino, affermando che “suddividere le coalizioni che hanno aiutato l’Ucraina in tanti pezzetti mi pare poco pratico”, anche perché “se vuoi costringere la Russia al tavolo del negoziato, non la pieghi sicuramente attraverso una disunità, in cui ognuno cerca di fare la sua accelerazione magari solo per motivi politici interni”. (segue) (Res)