Ucraina: Crosetto, se non stiamo uniti a vincere è Putin (2)

- Per piegare la tenuta della Russia, secondo Crosetto, è necessario quindi aiutare “l’Ucraina a difendersi e avendo un blocco politico chiaro, fermo, netto, che si allarga magari ad altre nazioni che non fanno parte dell’Occidente. Che la obblighi a interrompere gli attacchi e a sedersi al tavolo. Bisogna che l’Ucraina non solo si possa difendere ma sia deterrente nei confronti della Russia. Perché, il giorno in cui smetterà di far paura, i russi cercheranno nuovamente di arrivare a Kiev”. Il ministro ha aggiunto che “i morti per Putin non hanno importanza, il tempo per Putin non ha importanza. Lui sa benissimo che le guerre adesso si combattono non solo sul terreno ma anche su quello dell’economia, con le fake news, indebolendo gli avversari con la disinformazione. Agendo sull’umore, la noia, l’egoismo o la paura delle opinioni pubbliche. Lo ha già fatto e continuerà a farlo”. E sulle parole di Papa Francesco e l'invito a Kiev ad alzare bandiera bianca, il ministro ha una posizione chiara: “Per aprire un tavolo della pace occorrono due nazioni sovrane che discutono alla pari in un consesso internazionale che le aiuti a arrivare a un accordo sulla base del diritto internazionale. Se al tavolo c’è un aggredito e un aggressore, e l’aggredito l’hai fatto arrendere, non hai creato un tavolo della pace ma hai messo le basi per una dittatura. Io aspiro alla pace ma a una pace che mi dia la garanzia che quello che è successo in Ucraina non succeda mai più in nessuna altra nazione al mondo”. (Res)