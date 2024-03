Libia: Usa dopo visita della delegazione italiana, Roma leader per sicurezza del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “accolgono positivamente la leadership dell’Italia a tutela della sicurezza nel Mediterraneo”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del dipartimento di Stato Usa, dopo la visita in Libia di una delegazione italiana guidata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, questa settimana. “Accogliamo positivamente la leadership e l’impegno dell’Italia a tutela della sicurezza nel Mediterraneo: anche attraverso iniziative tese ad aiutare la Libia a riaffermare la propria sovranità, evitando il coinvolgimento del Paese nei conflitti regionali”, ha detto il portavoce, interpellato sul ruolo di mediazione dell’Italia in Libia dopo che la delegazione ha incontrato il generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl). (segue) (Was)