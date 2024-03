Libia: Usa dopo visita della delegazione italiana, Roma leader per sicurezza del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il colloquio di questa settimana a Bengasi (capoluogo della regione orientale libica della Cirenaica), il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha detto ad “Agenzia Nova” che la Libia apprezza il “ruolo di mediazione” dell’Italia, che ha ottimi rapporti con tutte le parti” sia in Cirenaica che in Tripolitania, con lo scopo di alleggerire le tensioni nel Paese. L’incontro con il generale Haftar, ha spiegato il viceministro, si è incentrato sulla situazione in Cirenaica, sulle possibilità di intervento e sostegno da parte dell’Italia, sul Piano Mattei e sulla gestione dei flussi migratori. La visita della delegazione del governo italiano è arrivata circa un mese dopo un viaggio analogo in Tripolitania. In quell’occasione, Piantedosi e Cirielli hanno incontrato il ministro degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Al Taher Salem al Baour, e il ministro dell’Interno, Imad Mustafa Trabelsi, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale sul tema dei migranti. (segue) (Was)