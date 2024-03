Libia: Usa dopo visita della delegazione italiana, Roma leader per sicurezza del Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato a “Nova” dal viceministro Cirielli, si tratta di incontri volti a ribadire che da parte italiana “non c’è soltanto un approccio securitario all’Africa, ma c’è innanzitutto un approccio legato alla cooperazione internazionale, ed è il motivo della mia presenza a fianco al ministro dell’Interno (Piantedosi)”. Il viceministro ha inoltre sottolineato che “l’Italia, pur riconoscendo il governo legittimo (il Gun di Tripoli), lavora per l’unità della Libia. Bisogna avere ottimi rapporti con tutte le parti e fare in modo che le tensioni si alleggeriscano”. Commentando le due visite ravvicinate nelle regioni occidentale e orientale del Paese nordafricano, Cirielli ha affermato: “Il rapporto è sempre molto cordiale. Apprezzano il nostro ruolo di mediazione, che tendenzialmente è sempre stata la linea diplomatica italiana anche prima dell’arrivo del governo di centro-destra”. (Was)