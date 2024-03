Gaza: media, Hamas richiede il rilascio di 1.000 palestinesi per la liberazione di 40 ostaggi israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas avrebbe chiesto il rilascio di oltre 1.000 detenuti palestinesi, tra cui circa 100 condannati all'ergastolo per omicidio, in cambio del rilascio di 40 donne, anziani e feriti israeliani rapiti. Questa, secondo il sito internet d’informazione “Walla!”, la risposta dell’organizzazione militante al potere nella Striscia di Gaza all’ultima proposta di accordo in tre fasi. Il rapporto tra detenuti palestinesi e ostaggi israeliani è più basso rispetto al precedente responso di Hamas, ma comunque oltre il doppio di quanto concordato da Israele durante un vertice a Parigi il mese scorso. Nell'incontro, al quale hanno partecipato i capi dell'intelligence di Israele, degli Stati Uniti ed dell'Egitto insieme al primo ministro del Qatar, era stato stabilito il rilascio da parte di Israele di 400 prigionieri di sicurezza, tra cui 15 condannati all’ergastolo per aver ucciso israeliani. Per il rilascio di ciascuna delle cinque donne militari israeliane – che dovrebbero essere tra le prime a essere rilasciate durante le sei settimane della prima fase dell’accordo – Hamas chiede 50 prigionieri, di cui 30 condannati per omicidio. (segue) (Res)