Italia-Usa: celebrazioni a Detroit per la Giornata italiana del design, con focus su intelligenza artificiale

- Il consolato d’Italia a Detroit ha celebrato l’ottava edizione della Giornata italiana del design con una serata di innovazione, creatività e collaborazione, mostrando le entusiasmanti possibilità dell'intelligenza artificiale e della robotica nel campo dell'architettura e del design, nonché le incredibili donne dietro a tali sviluppi tecnologici (in omaggio anche al mese internazionale delle donne). L'evento di quest'anno, ospitato dalla console Allegra Baistrocchi, ha avuto un focus speciale sull'intelligenza artificiale e sul suo impatto sulla comunità dell'architettura e del design, e prevedeva un discorso di apertura di Sara Codarin, professoressa italiana presso la facoltà di Architettura e Design della Lawrence Technological University. La console ha aperto il suo intervento ringraziando Tarek Sobh, presidente della Lawrence Tech, e Karl Daubman, preside della facoltà di Architettura e Design, per le loro parole di apertura e il sostegno, ringraziando la Codarin per ciò che avrebbe presentato. (segue) (Was)