Trasporto aereo: Argentina, sciopero dei piloti di linea nel periodo di Pasqua

- L'Associazione dei piloti di linea argentini ha annunciato uno sciopero di 48 ore per il weekend di Pasqua. Lo riferisce un comunicato dell'associazione. "Vista la mancanza di risposte da parte dei funzionari governativi e dei vertici aziendali alle nostre ripetute denunce di arretrati salariali che già superano l'83 per cento, abbiamo deciso un arresto totale delle attività per 48 ore a partire dalla mezzanotte del giovedì 28 marzo", hanno affermato. "Il governo nazionale ha l'opportunità di risolvere questo conflitto", hanno avvertito i piloti, avvertendo che l'impatto sul servizio aereo e sui passeggeri sarà "piena responsabilità" delle autorità. (Abu)