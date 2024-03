Arabia Saudita: attività economica non petrolifera rappresenta il 50 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha registrato una crescita significativa l'anno scorso, con il settore non petrolifero che contribuisce ora al 50 per cento del prodotto interno lordo (Pil) reale del paese. Secondo il ministero dell'Economia e della pianificazione del Regno, si tratta del livello più alto mai raggiunto, con l'economia non petrolifera del regno valutata a 1.700 miliardi di riyal sauditi (equivalenti a 453 miliardi di dollari) a prezzi costanti. È stato rilevato un notevole aumento degli investimenti nel settore privato negli ultimi due anni, con un tasso di crescita del 57 per cento, portando gli investimenti totali a raggiungere una cifra record di 959 miliardi di riyal sauditi (pari a 254 miliardi di dollari) nel 2023. Inoltre, il settore delle arti e dell'intrattenimento ha registrato un notevole incremento del 106 per cento tra il 2021 e il 2022. Le esportazioni di servizi hanno mostrato una rapida ascesa, trainate principalmente dalla spesa dei turisti, con un tasso di crescita del 319 per cento negli ultimi due anni.(Res)