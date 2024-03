Business news: Spagna, costruttori stimano 240 miliardi euro investimenti in infrastrutture in prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha bisogno di investire 240 miliardi di euro nei prossimi 10 anni in infrastrutture e di riformare sensibilmente il sistema delle concessioni. È quanto indicato dall'Associazione delle imprese di costruzione spagnola (Seopan). Le condizioni delle gare d'appalto per le concessioni portano a un'affluenza media di meno di due offerenti per progetto e a una gara su cinque che non va a buon fine. Seopan, che comprende referenti come le società quotate Acs, Acciona, Sacyr, Fcc, Ferrovial e Ohla, ha ribadita la richiesta di una riforma del sistema di aggiudicazione delle concessioni, il cui rendimento è stato limitato dalla legge sulla deindicizzazione del 2015. Il ritorno dell'obbligo di revisione dei prezzi nei contratti di costruzione è un'altra delle richieste in un contesto di prezzi elevati di materiali di base come il legno, il cemento o il rame, che hanno continuato a salire nel 2023 rispetto al 2022. Un'altra delle richieste di Seopan è la riapertura del dibattito sul pagamento per l'uso nelle autostrade legandolo all'esigenza di ammodernamento delle strade ad alta capacità, a cui aggiunge la necessità di quasi 8 miliardi di euro di investimenti in nuove autostrade per un totale di 912 chilometri. (Spm)