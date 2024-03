© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Francia ha rivisto leggermente al ribasso la stima relativa alla crescita economica per il 2024, portandola dallo 0,9 per cento allo 0,8 per cento. È quanto si legge nelle "proiezioni intermedie" dell'istituto. La Banca di Francia ha però alzato le previsioni per il 2025, portandole all'1,5 per cento, e per l'anno seguente, stimate all'1,7 per cento. (Frp)