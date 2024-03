Business news: Romania, investimenti netti in aumento del 16,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti netti realizzati nell'economia romena ammontano a 39,9 miliardi di euro nel 2023, in aumento del 16,6 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto di statistica attraverso un comunicato. L'aumento è stato registrato in tutti gli elementi strutturali: macchinari (compresi i mezzi di trasporto) del 20,6 per cento, nuove costruzioni del 16,8 per cento e altre spese del 4 per cento. La maggior parte degli investimenti sono stati realizzati in nuove opere edili, per un totale di 23 miliardi di euro nei primi dieci mesi dell'anno. Un importo di 11,8 miliardi di euro è stato destinato a macchinari e mezzi di trasporto e 3,3 miliardi di euro ad altre spese. Nel quarto trimestre del 2023, rispetto al quarto trimestre del 2022, gli investimenti netti realizzati nell'economia romena sono aumentati del 22,1 per cento, incremento registrato negli elementi strutturali: macchinari (compresi i mezzi di trasporto) del 37,1 per cento e nelle nuove opere di costruzione con il 23,8 per cento. (Rob)