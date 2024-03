Business news: Russia, a febbraio inflazione annua cresce a 7,69 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'inflazione in Russia è salita al 7,69 per cento dal 7,44 per cento registrato a gennaio. Secondo le stime l'inflazione sarebbe dovuta rimanere stabile al 7,44 per cento. E' quanto emerge da un rapporto dell'Agenzia federale per le statistiche (Rosstat). Nei primi due mesi dell'anno i prezzi hanno registrato un rincaro dell'1,55 per cento, rispetto all'1,30 per cento registrato nello stesso periodo del 2023. Secondo le stime del ministero dello Sviluppo economico, nel 2024 l'inflazione scenderà al 4,5 per cento. (Rum)