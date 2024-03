Business news: Spagna, a febbraio inflazione +0,4 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, l'inflazione in Spagna è aumentata dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente e si è ridotta di 0,6 punti percentuali attestandosi al 2,8 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). La moderazione dei prezzi dei prodotti alimentari e, soprattutto, l'andamento dei prezzi dell'elettricità hanno contribuito a far scendere l'inflazione a febbraio. È la prima volta che il tasso su base annua scende sotto il 3 per cento negli ultimi sei mesi. La contrazione dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) è particolarmente significativa grazie alla riduzione dell'inflazione alimentare, che è scesa di oltre due punti, al 5,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. (Spm)