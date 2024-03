Business news: Banca centrale bosniaca, a gennaio depositi totali +0,4 per cento rispetto a fine dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I depositi totali in Bosnia Erzegovina alla fine di gennaio ammontavano a 31,25 miliardi di marchi convertibili (circa 16 miliardi di euro) risultando più alti dello 0,4 per cento rispetto al mese di dicembre dello scorso anno. Lo riportano i dati della Banca centrale del Paese, secondo cui la crescita dei depositi a livello mensile è stata registrata nel settore delle famiglie, +0,4 per cento, e delle aziende gestite da privati, pari al +2,1 per cento. Il tasso di crescita annuale dei depositi totali a gennaio è stato invece del 7,6 per cento. (Seb)