- Alstom, gruppo francese attivo nel settore dell'industria ferroviaria, ha ceduto la partecipazione del 20 per cento che deteneva nella società russa Transmashholding (Tmh). Lo riferisce l'agenzia id stampa russa "Ria Novosti", citando come fonte Tmh. A causa della guerra scoppiata in Ucraina, nel marzo del 2022 Alstom aveva annunciato la sospensione delle consegne e degli investimenti futuri in Russia. (Frp)