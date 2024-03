Business news: Bielorussia, Belorusneft intende produrre 2 milioni di tonnellate di petrolio nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda bielorussa Belorusneft prevede di produrre 2 milioni di tonnellate di petrolio nel 2025. E' quanto risulta dal rapporto dell'amministratore delegato della società, Aleksandr Lyakhov, presentato al leader del Paese, Aleksandr Lukashenko. Al centro del confronto vi è stata la questione di sviluppo del settore bielorusso delle materie prime, e l'aumento delle attività di esplorazione, compresi gli idrocarburi. "Naturalmente, l'aspetto principale è stato la perforazione di nuovi pozzi. Il compito è quello di aumentare il volume delle operazioni di perforazione per stimolare l'ulteriore crescita della produzione di petrolio nel Paese. E' stato notato che negli ultimi anni il volume di perforazione ed esplorazione sismica è aumentato in modo significativo", ha osservato Lyakhov. Il presidente di Belorusneft ha riferito che nel 2023, per la prima volta dal 1995, sono stati prodotti 1,877 milioni di tonnellate di petrolio. Quest'anno la società prevede di produrre 1,92 milioni di tonnellate di petrolio. La previsione per il 2025 sarà già di 2 milioni di tonnellate. Per raggiungere questo obiettivo, ha ribadito Lyakhov, è necessario aumentare gradualmente il volume delle operazioni di perforazione. (Rum)