Business news: Germania, E.on investirà 42 miliardi di euro nella transizione

- Il gruppo per l'energia tedesco E.on ha comunicato che, tra il 2024 e il 2028, investirà 42 miliardi di euro nella transizione energetica in Europa. Si tratta di un netto aumento dai 33 miliardi di euro previsti finora dall'azienda per il periodo 2023-2027, come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Per E.on, l'obiettivo è "investire in un sistema energetico sicuro, competitivo e sostenibile. Dei 42 miliardi di euro, 34 confluiranno nelle reti, di cui più di 25 in Germania. "Ciò di cui l'Europa ha bisogno ora è un'infrastruttura energetica intelligente per un'energia sostenibile, sicura e conveniente", ha affermato l'amministratore delegato di E,on, Leonhard Birnbaum. L'Ad ha aggiunto che la sua società è "allineata" su tale scopo e continua "costantemente su questa strada". Secondo Birnbaum, "ciò significa che continueremo a investire in modo massiccio per soddisfare la rapida crescita della necessità di infrastrutture energetiche". E.on ha confermato i dati per l'esercizio 2023, presentati all'inizio di febbraio. L'utile prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (Ebitda) rettificato per gli effetti speciali è aumentato del 16 per cento su base annua a 9,4 miliardi di euro. Allo stesso tempo, l'utile annuo rettificato ha registrato un incremento del 12 per cento a 3,1 miliardi di euro. Per il 2024, il gruppo prevede un Ebitda rettificato tra 8,8 e 9 miliardi di euro. Gli utili consolidati rettificati dovrebbero salire a oltre 11 miliardi di euro entro il 2028. (Geb)