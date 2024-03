Business news: nel 2023 per la spagnola Inditex utile di 5,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la multinazionale tessile spagnola Inditex ha registrato un utile di 5,3 miliardi di euro, il 30 per cento in più rispetto all'anno precedente, mentre il fatturato ha raggiunto un nuovo massimo storico di 35,9 miliardi di euro con un incremento del 10,4 per cento rispetto al 2022. La società ha evidenziato che le vendite dei negozi sono cresciute dell'8 per cento grazie all'aumento del traffico commerciale e alla crescente produttività. Il canale online è cresciuto a un ritmo più sostenuto, del 16 per cento su base annua rispetto raggiungendo un fatturato di 9 miliardi di euro. Per quanto riguarda i mercati, il 48,7 per cento delle entrate è stato generato nel mercato europeo, esclusa la Spagna. (Spm)