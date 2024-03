Business news: Germania, Rwe prevede netto calo degli utili nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Rwe prevede un netto calo degli utili nel 2024, dopo il loro notevole aumento lo scorso anno. Secondo quanto comunicato dall'azienda, il risultato netto rettificato si collocherà nel 2024 nella fascia inferiore della forcella compresa tra 1,9 e 2,4 miliardi di euro. La ragione principale è il declino dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità. Nel 2023, l'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti (Ebitda) rettificato di Rwe è salito a 8,4 miliardi di euro dai 6,3 del 2022. Nello stesso periodo, gli investimenti sono aumentati da 4,4 a 11,4 miliardi di euro. La quota maggiore, pari a 6,3 miliardi di euro, è stata impiegata nell'acquisizione del gruppo per l'energia statunitense Edison Clean Energy Businesses. Ulteriori capitali sono confluiti in nuovi impianti eolici e solari nonché nello stoccaggio di batterie in Europa e negli Stati Uniti, integrati da acquisti nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", Rwe ha ottenuto nel 2023 guadagni significativi nel settore dell'elettricità verde. La divisione per acqua, biomasse e gas ha migliorato il proprio Ebitda rettificato a 3,2 miliardi di euro dopo 2,4 miliardi di euro del 2022. Nell'attività di trading, il gruppo ha aumentato il risultato operativo di 400 milioni di euro a 1,6 miliardi di euro. Negli ultimi anni, l'amministratore delegato di Rwe Markus Krebber ha spostato l'azienda, in precedenza fortemente focalizzata sull'energia nucleare e sul carbone, su un percorso eco-compatibile. In questo contesto, l'attività in Germania nel carbone e nel nucleare è stato l'unico segmento di Rwe a chiudere il 2023 al di sotto del risultato dell'anno precedente. L'Ebitda rettificato è sceso, infatti, da 751 a 705 milioni di euro. (Geb)