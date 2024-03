Usa: processo a Trump in Georgia, si dimette il procuratore Nathan Wade (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del giudice rappresenta una momentanea sconfitta per Trump e per gli altri 14 co-imputati nell’inchiesta, che potranno comunque fare appello ritardando ulteriormente l’inizio del processo. Anche il Senato della Georgia, a guida repubblicana, è chiamato a esprimersi sull’ipotesi di “conflitto d’interessi” e ha istituito una nuova commissione ad hoc perché indaghi sul caso, con il potere di rimuovere i procuratori. Il “New York Times” scrive che, a questo punto, è “improbabile” che il processo inizi prima delle elezioni presidenziali del 2024, che con ogni probabilità vedranno Trump sfidare il presidente uscente Joe Biden. Due giorni fa, peraltro, lo stesso giudice McAfee ha fatto cadere sei delle accuse nei confronti di Trump e degli altri co-imputati, una delle quali legate alla famosa telefonata con la quale il leader repubblicano, all’epoca presidente uscente, aveva esercitato nel gennaio del 2021 pressioni sul segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger perché invertisse il risultato delle elezioni di novembre 2020 in quello Stato. (Was)