Business news: Spagna, nel 2023 Acciona ha fornito energia pulita al 100 per cento a 17 mila Pmi

- L'azienda spagnola Acciona Energia ha chiuso il 2023 fornendo elettricità 100 per cento rinnovabile a più di 17 mila piccole e medie imprese (Pmi) in Spagna, dopo aver iniziato a fornire energia pulita a questo segmento di aziende a partire dal 2021. Questo ha permesso di evitare l'emissione di oltre 215 mila tonnellate di CO2, equivalenti alla circolazione di un parco di 82.500 automobili. In due anni, Acciona ha costruito un portafoglio di oltre 23 mila punti di fornitura e si posiziona tra i primi dieci operatori di elettricità per le Pmi del Paese. Nell'ambito del consolidamento di questa linea di business, Acciona Energia ha istituito un programma di distributori autorizzati per i suoi principali canali di commercializzazione, accreditandoli come delegati ufficiali. (Spm)