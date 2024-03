Business news: Regno Unito, rallenta crescita salariale, al 5,6 per cento nei tre mesi fino a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dei salari nel Regno Unito ha proseguito la dinamica di rallentamento nei tre mesi fino a gennaio 2024, confermando la visione della Banca d'Inghilterra secondo cui le pressioni inflazionistiche si stanno attenuando. L'Ufficio nazionale per le statistiche ha dichiarato che gli stipendi medi, inclusi i bonus, erano più alti del 5,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in calo rispetto a un tasso di crescita annuale del 5,8 per cento nei tre mesi fino a dicembre. Escludendo i bonus, la crescita annua è scesa quindi dal 6,2 per cento al 6,1 per cento. Secondo il quotidiano "Financial Times", questo rallentamento della crescita salariale totale è stato più marcato del previsto, portando gli economisti a ipotizzare una maggiore probabilità di taglio dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra entro giugno. (Rel)