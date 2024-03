Usa: genero di Trump vicino a chiudere accordi per grandi progetti immobiliari in Albania e Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di Kushner, ha spiegato lui stesso, avverrebbe attraverso Affinity Partner, una società di investimenti fondata da lui stesso che ha ricevuto anche finanziamenti per due miliardi di dollari dal Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita, e da altre entità in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Il genero di Trump ha precisato che un eventuale ricorso ai fondi di Riad per i progetti in questione non è stato ancora deciso. “Siamo entusiasti: gli accordi non sono stati finalizzati ma siamo vicini”, ha detto Kushner al quotidiano. La società è stata fondata dopo la fine del suo incarico alla Casa Bianca, ma diversi esperti sentiti dal “New York Times” hanno affermato che le attività di Kushner potrebbero far sorgere “nuovi dubbi e domande” nel quadro della campagna elettorale di Trump, soprattutto in caso di vittoria. (Was)